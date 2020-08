Lidé na Teplicku se nebojí nemoci Covid 19. Zprávy o počtech a šíření viru je už spíše otravují, než aby jim nějak pomáhaly. Jediným a velkým strašákem pro místní zůstává fakt, že je někdo lousknutím prstu odřízne na 14 dnů od běžného života. Vyplynulo to z odpovědí v rámci ankety redakce teplického deníku.

Foto: Deník

Nechte nás žít a my se s tím popereme. Přesně tak to lidé na Teplicku vnímají. Řada z nich je dokonce přesvědčená, že už si nemocí prošla a ani o tom prakticky neví. Nebojí se jí tolik, jako spíše faktu, že by je někdo jedním telefonátem zavřel doma.