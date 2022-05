Proč se vydat na výlet do Oseku? Jednak se tam dozvíte něco o historii moldavské železnice, druhak se tam vyřádí děti a za třetí ochutnáte místní pivo.

Když budete plánovat návštěvu Oseka, vyplatí se podívat, kdy mají otevřené muzeum železnice na horním nádraží. Zaparkujete přímo u něj. Uvnitř budovy se dozvíte řadu zajímavostí o historii moldavské železnice. Nakouknete do zákulisí dopravy po kolejích a kluci s tatínky si určitě rádi prohlédnout modelové kolejiště.

Modelové kolejiště na nádraží v Oseku. Archivní fotoZdroj: Deník/Zdeněk Traxler

Pokračovat můžete do prostoru k rybníku, kde jsou různé prolézačky pro děti. Lanové centrum v korunách stromů je třeba zařadit do programu na nějaký delší čas. Zastavit se na pár minut se kvůli vstupnému 70 korun, jak aktuálně uvádějí stránky města, nevyplatí. Chce to delší zastávku.

Hned vedle stavby, která vyhrála Anketu Dřevěná stavba roku, je minigolf. Ne tedy přímo v podobě, ve které ho znáte. Jde spíše o přírodní variantu. Tam si dospěláci mohou zkrátit dobu čekání, než se jejich děti vyřádí ve stromovém 3D lanovou bludišti. Pokud ještě stihnete, můžete si zahrát v Oseku diskgolf.

Osek je dobrým cílem pro výletZdroj: Deník/Petr Málek

A když už budete v Oseku, vyplatí se zastavit v klášteře. V tamním pivovaru vaří dobré pivo. Ochutnat tmavého Tomáše nebo světlého Philippa, případně si dát mixovaného Jindřicha, stojí při návštěvě Oseka za to.