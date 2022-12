Přitom nešlo o žádný složitý výpočet. Teplota se pohybovala kolem nuly a z osobní zkušenosti alespoň na Litoměřicku a Ústecku se spustilo drobné mrholení. Podchlazené chodníky se tak okamžitě měnily v kluziště. V domě se objevily pytle s technickou solí, ovšem většinou se nenašel nikdo, kdo by se „dobrovolně a zadarmo“ chopil práce a chodník před domem posolil. Jakmile chodník zmrzl, tak už bylo pozdě.

Veřejnost hází meteorology a klimatology do jednoho pytle jako lidi, kteří „předpovídají počasí“. Ti první na dny až týdny dopředu, ti druzí na desítky let, přičemž jejich předpovědi jim za půl století, ať už se vyplní či nikoliv, nikdo nepřipomene. Zato vtipy na to, jak se předpověď počasí „opět“ nevyplnila, jsme slyšeli všichni.

Médii proběhly články o tom, že meteorologové vyhlásili varování před ledovkou a nedoporučili vycházet, ale ve skutečnosti je málokdo bere vážně. Jedním z důvodů jsou ony „nevyplněné“ krátkodobé předpovědi, kdy pohled z okna je v přímém rozporu s předpovědí. Druhou je časové zkreslení, která má vliv na naše rozhodování. Varování je vydané k zítřku, ale zítřek plánujeme dnes. Těžko můžete zavolat šéfovi, že zítra na základě meteorologické předpovědi nepřijdete do práce, když víte, kolikrát už se předpověď nevyplnila. Zato když zavoláte zítra, že se do práce nedostanete, protože to klouže, tak to bude šéf jistě vnímat vstřícněji, neboť má aktuální stejnou zkušenost.

Pravdou je, že jak meteorologie, tak klimatologie jsou obory natolik komplexní, že jim z běžných smrtelníků rozumí jen málokdo a i skuteční odborníci mezi řečí občas přiznávají, že kvůli obrovskému množství proměnných je fyzika atmosféry často věštěním z křišťálové koule.

Přesto jsou některá varování jasná i při obyčejném pohledu z okna. Kdybychom je poslouchali, tak bychom zdravotníkům ušetřili dost práce a sami sobě možná i pracovní neschopnost.