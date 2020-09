Odmítnutí státního vyznamenání ze strany Kuberovy rodiny má své reálné opodstatnění. Vnímat ho lze jako podivné gesto. Když totiž Kubera na podzim loňského roku ohlásil svoji cestu na Tchaj-wan, tak mu ji prezident Zeman nepřímo zakazoval s tím, že je taková cesta pro náš státní systém nežádoucí. A teď by Kuberův smysl pro svobodný život chtěl naopak ocenit řádem Řádem bílého lva.

Paní Kuberová už dříve mluvila o tom, že její muž čelil kvůli své plánované cestě na Tchaj-wan enormnímu tlaku, což podle ní mohlo nemalou měrou přispět k jeho náhlému úmrtí. Po lednovém Kuberovo srdečním kolapsu požadovala rodina podrobnější prošetření celé záležitosti okolo smrti. Nikoho to ale tehdy nezajímalo, vedení státu od toho dávalo ruce pryč. „Prezidentská kancelář se do dnešní doby o nic nezajímala. Takže mně teď přijde takové nespravedlivé, aby manžela najednou vyznamenávali. Určitě by si to takto sám nepřál,“ odůvodnila své odmítavé rozhodnutí.

A udělala správně, zejména právě v kontextu s děním okolo mise na Tchaj-wan, kterou si Kubera naplánoval, ale bohužel se jí nedožil.