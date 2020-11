Zákaz nočního vycházení zahnal na Teplicku i některé lumpy

Aktuální noční zákaz vycházení udělal ze „zlých“ čtvrtí v Teplicích od večera do rána klidnější zóny. Místní si to pochvalují. „Klidně by to tak mohlo zůstat,“ kvitují v tomto směru nařízení vlády zavedené jako prevenci před šířením covidové infekce třeba lidé v Trnovanech.

Foto: Deník