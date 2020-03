Pomoci s následky koronaviru nabízí řada skupin. Například web SousedskaPomoc.cz. Pomocí něj dokážou dobrovolníci zajistit doručování potravin a léků lidem nejvíc ohroženým koronavirovou infekcí. Jedná se především o staré a nemocné lidi, kteří by v následujících dnech vůbec neměli vycházet z domu. Na Teplicku pomáhají i další organizace, třeba spolek Spolu proti samotě. Do procesu solidarity se zapojila také místní vietnamská komunita. Teplicko se semklo v jednu velkou rodinu.

Sociální sítě se v posledních dnech plní nabídkami pomoci lidem v nouzi. Nabízejí donášku potravin, pomoc s venčením psů, vyzvednutí léků. Zadarmo. Lidé se mění. Při prvních přísných opatřeních, jakými bylo zavírání škol, se internet zaplnil inzeráty s hlídáním dětí. Ty většinou byly ovšem ještě placené. Později se to změnilo.

Otázkou je, zda to takto vydrží dál. Až skončí hysterie okolo koronaviru, budou lidé dále takto vlídní a nápomocní? Nebo se vrátí každý na svůj píseček a okolí ho už nebude zajímat. No uvidíme. Praxe z předešlých podobných krizových situací je bohužel jasná. Vždy, když aktuální hysterie odezní, rychle na ni zapomeneme a necháme se zdecimovat a ovlivnit něčím jiným. Bylo by tedy dobré, kdyby současná vlídnost lidí alespoň z poloviny vydržela i pro další život.