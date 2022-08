Rozvolnění po covidu přineslo na silnice v Ústeckém kraji více nehod

Od začátku roku do konce července zemřelo na silnicích v Ústeckém kraji 27 lidí. Je to více, než ve srovnání se stejným časovým obdobím předchozích dvou let. Podle policie zhoustla letos doprava. Lidé po covidových restrikcích, které „omezily“ v předešlých dvou letech život v kraji, opět více jezdí. I přes zdražení pohonných hmot je v ulicích oproti loňsku a také předloňsku mnohem vyšší počet aut.

Tragická nehoda dvou kamionů uzavřela 13. července dálnici D8. Jeden z řidičů zemřel. | Foto: HZS Ústeckého kraje

V paměti řidiče linkového autobusu z Mostecka dlouho zůstane zapsáno datum 11. června. V ten den viděl na vlastní oči tragickou nehodu. Stala se ráno v Meziboří u Litvínova. Po srážce jím řízeného autobusu s automobilem přijíždějícím z protisměru zemřeli dva lidé. Nehoda je stále v šetření. Jedna z hrůzných nehod se stala v minulých dnech v Bílině. Zdrogovaný řidič tu vletěl do zatáčky nepřiměřenou rychlostí. Auto dostalo smyk a posléze udělalo pár kotrmelců. Při nich z vozidla vyletěl spolujezdec. Vrtulník ho dopravil do nemocnice s velmi vážnými poraněními. „I tato nehoda je v šetření. Řidič měl zákaz řízení. Navíc mu vyšel pozitivní test na drogy,“ uvedla Ilona Gazdošová z teplické policie. Na silnicích Ústeckého kraje se do konce července stalo přes 6 tisíc nehod, které vyšetřovala policie. Stovka lidí skončila v nemocnici s těžkým zraněním. Na majetku vznikla při těchto nehodách škoda přes 300 miliónů korun. Nedobrá adresa: Mojžíř, Janov, Předlice, Stovky… Ústecký kraj jich má mnoho Policie letos oproti předchozím letům zaznamenala vyšší čísla ve všech sledovaných kategoriích. Ať už to je počet mrtvých na silnicích, počty zraněných či samotný součet nehod. „Může to být tím, že v předchozích letech bylo na silnicích méně aut, byla menší hustota dopravy. Kvůli omezením daným covidem,“ zmínila mluvčí policie Ilona Gazdošová. Nesmělo se například jezdit přes okresy, byl omezený pohyb lidí na veřejnosti, takže řada řidičů nechala svá vozidla v garážích. Policie během prvního pololetí vyjížděla k nejvíce nehodám vždy ve čtvrtek. Naopak nejklidnější byla na komunikacích Ústeckého kraje neděle. Přes sto viníků nehod mělo v krvi při nehodě přes 1,5 promile alkoholu. Zdroj: Deník Na pořádný malér si v březnu v Ústí zadělal patnáctiletý chlapec, který vzal auto svému otci, aby se v něm svezl. Řídil, naboural a navíc byl opilý. Případ se odehrál v pondělí 28. března. "Za volant vozidla Škoda Felicia se posadil mladík se svým bratrem. Po projíždění ulicemi ovšem na křižovatce v ulici Výstupní hoch nezvládl řízení, vyjel s vozidlem mimo komunikaci a narazil do stromu," popsala tehdy situaci policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Chlapci z místa utekli domů, kam si pro ně přijela policie. Mladý řidič nadýchal přes jedno promile alkoholu. Opilý člověk má obecně pomalejší reakce, což může být velký problém právě při jízdě po silnici. „Zvláště ve městě, kde je potřeba rychle reagovat na různé nepředvídatelné situace,“ řekl už v minulosti Deníku na téma alkoholu za volantem bývalý dopravní expert Besipu Jan Pechout.

