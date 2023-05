Ve čtvrtek srážka s jelenem ve Varnsdorfu, o den později srážka se zvěří v Jílovém – Martiněvsi, v neděli nad ránem další podobná nehoda u Rumburku. Dopravních nehod způsobených srážkou s lesní zvěří neubývá, ačkoliv policejní statistiky tvrdí něco jiného. Podle dat pojišťoven jich naopak mírně přibylo. Nejnebezpečnější jsou pak podle Portálu nehod úseky silnic první třídy na Litoměřicku, Děčínsku nebo Ústecku.

Sražená srnka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Bílek

Ke srážkám se zvěří dochází nejčastěji od večerního stmívání do brzkého rána, nejrizikovější časy jsou těsně před příchodem noci a po rozednění. „Během cesty do Šluknovského výběžku z Prahy a ze Šluknovska do Děčína jsme potkali několik zvířat. První nám skočila přes silnici mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou. Ta samá situace se nám stala mezi Rumburkem a Šluknovem u Valdeku, tam už to bylo těsnější. Ale včas jsem přibrzdil,“ popisuje zážitek z posledního týdne Martin z Děčína.

Zdaleka ne všichni řidiči ale zvládnou střetu s lesní zvěří, nejčastěji srnkami, jeleny nebo divočáky, zabránit. V Ústeckém kraji patří mezi nejrizikovější úseky silnic první třídy, na kterých je hned po dálnicích zpravidla největší provoz. Pozor by si řidiči měli dávat především v lesních úsecích, případně na místech, kde silnice vede mezi poli či loukami. Mezi taková místa patří silnice I/13 vedoucí napříč celým Ústeckým krajem. Jen mezi Děčínem a Krupkou eviduje server Portál nehod takových srážek 33. Vyhlášené jsou především části této páteřní silnice mezi Děčínem a Jílovým a pak v okolí jejího napojení na dálnici D8.

Velmi pozorní by měli být řidiči také mezi Třebenicemi a Třebívlicemi na Litoměřicku, kde se podle Portálu nehod srazilo se zvěří 25 aut. Vyhlášené střety se zvěří je také Šluknovsko. Jen na krátkém desetikilometrovém úseku mezi Rumburkem a Šluknovem jich Portál nehod eviduje 21, dalších 17 pak na silnici I/9 mezi Rumburkem a Studánkou, deset srážek se zvěří se stalo na sjezdu z této silnice do Varnsdorfu, který vede lesem.

Není záznam jako záznam

Podle policejních statistik bylo střetů se zvěří mezi loňským říjnem a letošním březnem, tedy v nejrizikovějším období v roce, v Ústeckém kraji celkem 386. V meziročním srovnání jde o výrazný propad, o rok dřív takových nehod policie evidovala 1071. „Dopravní nehody se zvěří se v teritoriu Ústeckého kraje šetří dvěma způsoby: záznamem o dopravní nehodě zaviněné zvěří nebo Záznamem o nehodě, tzv. euroformulářem. V oficiálních statistikách jsou evidovány nehody řešené na Záznam o dopravní nehodě zaviněné zvěří. Nehody řešené v rámci euroformuláře se statisticky neevidují,“ vysvětlil obecný princip Kamil Marek z Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje.

Právě tento postup může počet srážek se zvěří výrazně zkreslit. Tvrdí to alespoň pojišťovny, kterým řidiči nahlašují škody v rámci havarijního pojištění. Skutečnost, že počet dopravních nehod se zvěří nijak dramaticky neklesá, potvrzují například čísla z Generali České pojišťovny. Ta za loňský rok řešila 8115 pojistných událostí, kde figurovala zvěř. „Za tyto pojistné události jsme klientům vyplatili, především z havarijního pojištění, celkem 382 milionů korun,“ upřesňuje Patrik Nauš z Generali České pojišťovny. Podle jeho slov přitom dále roste průměrná vyplacená škoda, která v loňském roce přesáhla 47 tisíc korun.