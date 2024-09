Na místo vyrazili kromě záchranářů také hasiči, kteří pomohli s transportem zraněného do sanity. „Cyklistu jsme se středně vážným zraněním převezli do teplické nemocnice. Charakter zranění nevyžadoval letecký transport do traumacentra,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Nehoda je nyní v šetření.

close info Zdroj: HZS Ústeckého kraje zoom_in Nehoda cyklisty a osobního auta v Košťanech