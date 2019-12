Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Nemělo by jít ale o nic vážného.

Auta blokují silnici. Tvoří se kolony. Podle informačního dopravního portálu je omezení naplánované do 15 hodin. O kousek dál do sebe ještě lehce narazila další dvě vozidla. Dopravu bude řídit policie. Od Mostu se v současné době vyplatí jet přes Braňany do Bíliny.