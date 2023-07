Na jednom z trailů v okolí Bouřňáku v Krušných horách na Teplicku došlo v neděli 9. června k těžké nehodě cyklisty z Německa. Muž zraněním podlehl. Večer o tom informovala Horská služba.

Smrtelná nehoda cyklisty u Bouřňáku v Krušnohoří. Zdroj: Horská služba | Foto: Deník/Martin Vokurka

Po příjezdu k místu nehody záchranáři pokračovali v resuscitaci započaté dalším bikerem. Kardiopulmonální resuscitace probíhala u poraněného zhruba 45 minut. I přes kvalitní výbavu a poskytnutou pomoc cyklista na místě podlehl zraněním, která byla, podle konstatování lékaře, neslučitelná se životem.

„Problematika trailů ve volné přírodě je bohužel ze záchranářského pohledu velice složitá. Všichni kdo se na těchto trasách pohybují si musí uvědomit, že se vystavují velkému riziku a v případě nehody k nim může pomoc dorazit se značným časovým odstupem. Velkou pomocí při lokalizaci může poskytnout poloha zaslaná z aplikace Záchranka. Z tohoto důvodu by bylo ideální pokud by si ji všichni, nejenom bikeři, nainstalovali do svých telefonů,“ sdělil náčelník oblasti Krušné hory Miroslav Račko.

Na záchraně se podílely ve spolupráci záchranáři Horské služby, Letecké záchranné služby Ústeckého kraje a krajského hasičského sboru. Kvůli tragickým následkům byla do prošetření příčin nehody na místě přítomna i Policie ČR.