„K události došlo na silnici 1/63, u odbočky na Modlany. Řidička motocyklu zn. Honda při projíždění pravotočivou zatáčkou narazila vlevo do lanových svodidel a utrpěla vážná zranění, kterým na místě podlehla. Okolnosti a příčinu nehody vyšetřujeme,“ sdělil v pátek 3. září ráno komisař Daniel Vítek z teplické policie.

K nehodě vyrazili záchranáři a také hasiči s psycholožkou. Původní zprávy z místa nehody hovořily o střetu dvou motorkářů, později policie tyto informace upřesnila. Pro ženu nehoda bohužel skončila tragicky. "Utrpěla velmi vážná zranění, kterým na místě podlehla," informoval mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník s tím, že žádné další osoby zraněné nebyly. Dálnice ve směru od Ústí byla po dobu vyšetřování nehody uzavřena.

Na rychlostní silnici, kde je povolená rychlost 130 kilometrů v hodině, jsou mezi protisměrnými pruhy instalována lanová svodidla. Právě do nich řidička po pádu vletěla. Na Facebooku, kde se informace o nehodě také objevila, lidé řeší bezpečnost takového hrazení. „Být tam normální plechy, tak by to mohlo dopadnout lépe. Pro motorkáře jsou taková svodidla nebezpečná,“ napsal v jednom z komentářů v rámci diskuze motocyklista Pavel.

Dlouholetý odborník BESIPu Jan Pechout také připustil, že při pádu motorkáře může být tento typ svodidel v určitých ohledech nebezpečný. Naopak autům, kterých jezdí mnohem více po silnici, mají lana pomoci. „Navedou je při nárazu zpět do silnice. Mají lepší pružnost než klasická svodidla,“ konstatoval. Podle něj ale žádná svodidla nemohou za to, jakým způsobem řidič jede. Chyba je z 99 procent vždy na straně řidiče.

Jde už o čtvrtou tragickou nehodu v letošním roce na Teplicku. Nedávno vyhasl život mladého řidiče v Soběchlebech. I tato nehoda je stále v šetření. Předchozí dvě letošní nehody s tragickým koncem se staly v Teplicích. 25. dubna odpoledne narazil v lokalitě U Tří Dubů řidič s osobním autem značky Mitsubishi čelně do stromu. Utrpěl těžká poranění, kterým i přes snahu lékařů v nemocnici podlehl. 21. května večer v Bystřanské ulici u zámecké zahrady auto srazilo chodce. Také on v nemocnici zemřel.