Řidič ve velké rychlosti narazil v klesání do stromu. Mimo silnici vyjel ještě na rovné silnici těsně před pravotočivou zatáčkou. Brzdná dráha byla prakticky nulová. Na místě nehody byla u krajnice bahnitá hlína. K nehodě vyjeli hasiči a záchranka. Muži už nebylo pomoci. Podlehl na místě těžkým zraněním způsobeným nárazem do překážky. „Přivolaný lékař konstatoval smrt,“ potvrdil mluvčí policie Daniel Vítek. Co se stalo, a jaké další nehody tu už byly?

Řidič středního věku jel ve Škodě Octavia. Přesná příčina nehody bude předmětem dalšího vyšetřování ze strany dopravní policie. Určitě se na nehodě ale podepsala vysoká rychlost vozidla, což bylo vidět na jeho stavu po nárazu. Na místo nehody vzlétl z Ústí také vrtulník záchranné služby, posléze se vrátil bez pacienta zpět na základnu. Co ale předcházelo střetu auta se stromem, zda třeba neměl řidič už před nárazem nějaké zdravotní problémy, fungovaly brzdy? To zůstává zatím předmětem vyšetřování.

V minulosti se v tomto úseku silnice stala už řada nehod. Ta pondělní byla v okrese první letošní tragická. Na místě zůstává policie. Dopoledne zde ještě počítejte s dopravním omezením.

Další nehody v pondělí dopoledne:

V ulici Bílinská v Teplicích se střetlo osobní auto s trolejbusem. Naštěstí to bylo bez zranění osob. V Jiráskově ulici v Bílině se srazila dvě osobní auta, i zde to bylo bez zranění. K oběma nehodám byla přivolaná policie.

Stromy jako nevinní vrazi

Nárazem do stromu vyhasly vloni tři lidské životy při nehodách na Teplicku. Dvě se staly o prázdninách, třetí den před koncem roku.

„Za všechny tři nehody mohla nepřiměřená rychlost, která patří k nejčastějším příčinám obecně. Podobně jako nesprávný způsob jízdy,“ uvedl mluvčí teplické policie Daniel Vítek. Na konci všech těchto nehod byly ale stromy, do kterých neovladatelná auta ve vysoké rychlosti narazila.

Ve srovnání s předchozími lety počet tragických nehod vloni poklesl.

Přítkov, nehod tu bylo už několik

Přímo v Přítkově se stala v červnu v roce 2008 kuriozní nehoda autobusu. Samovolně se rozjel z konečné stanice a narazil do domu. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Autobus byl prázdný, v domě na místě nárazu také nikdo nebyl. Tragická nehoda se tu stala před 10 lety, kdy řidič v klesání nad přejezdem vyjel mimo vozovku a narazil rovněž do stromu. Podlehl zraněním na místě. Sanitky z tohoto úseku silnice mezi Přítkovem a Proboštovem odvezli už řadu zraněných po nehodách. Silnice vede lesíkem a po deštích často bývá dlouho mokrá, takže to může klouzat.

"Kdo tady ale jede normálně, tak to nikterak nebezpečné není. Pokud však někdo šlape na plyn, pak ho to může vynést do protisměru. Už jsem to tu několikrát viděl. I mě to tu jednou pěkně podklouzlo," popsal řidič Roman z Dubí pro některé motoristy zrádné místo.

Silnici mezi Proboštovem a Přítkovem křižuje Kozí dráha. Ta už několik let nefunguje. Přesto se zdejší přejezd nedá "přeletět" vysokou rychlostí a je potřeba vozidlo přibrzdit.