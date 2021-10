„Oba jsme transportovali do traumacentra v Ústí nad Labem, ženu letecky, muže sanitou,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník. Zraněná byla i řidička osobního automobilu. „Jednalo se o starší ženu s lehčím zraněním, kterou převezla sanita do teplické nemocnice,“ doplnil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.