V minulém týdnu na silnicích v Ústeckém kraji došlo podle policejních statistik ke 217 dopravním nehodám. Jeden člověk zemřel, další lidé se zranili.

Nehoda. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

K úmrtí při nehodě došlo u Jirkova na Chomutovsku, a to ve čtvrtek 29. července, kde dodávka narazila do betonových svodidel. Při dalších nehodách v týdnu od 26. července do 1. srpna se těžce zranilo šest lidí a dalších 24 utrpělo lehká zranění. Škoda byla odhadnuta na 15,2 milionu korun. "Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy, a to ve 103 případech. Ve 27 případech bylo příčinou nedání přednosti v jízdě, ve 26 případech nepřiměřená rychlost a v jednom případě nesprávné předjíždění. Pod vlivem alkoholu bylo osm účastníků dopravních nehod," vyjmenovala policejní mluvčí Šárka Poláčková.