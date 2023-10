Předjížděli se u Měrunic, auto skončilo ve stromu. Policie hledá svědky nehody

Neviděl někdo kromě účastníků, jak se to stalo? V sobotu 14. října došlo v 17:05 hodin na silnici II. třídy v katastru obce Měrunice k dopravní nehodě dvou aut. Bylo to přibližně 400 metrů od křižovatky do obce Žichov.

Nehoda, auto po nárazu do stromu, ilustrační foto. | Foto: Policie ČR