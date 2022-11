Ke karambolu, při němž narazilo auto do zdi, došlo ve čtvrtek 17. listopadu na cestě mezi Dubím a Cínovcem.

„Nehoda nám byla nahlášena kolem 18. hodiny. Auto tam narazilo do zdi. Příčiny nehody jsou v šetření,“ popsal policejní mluvčí Václav Krieger. Šofér auta musel se zraněním do nemocnice. „S lehkým zraněním byl převezen do teplické nemocnice,“ uvedl mluvčí záchranářů Prokop Voleník.