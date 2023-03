K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek 16. března u Sezemic nedaleko Rtyně nad Bílinou.

Dopravní nehoda u Sezemic. Auto narazilo do stromu. | Foto: Policie ČR

19letý řidič BMW jedoucí od Sezemic vyjel mimo silnici v zatáčce, když nepřizpůsobil rychlost. Auto narazilo do stromu. Spolujezdce transportoval vrtulník s vážným zraněním do nemocnice. Řidiče se zraněními do nemocnice převezla sanitka. "Další okolnosti nehody jsou předmětem šetření," uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Dopravní nehoda u Sezemic. Auto narazilo do stromu.Zdroj: Policie ČR