Petr Málek dnes 11:11

Vážná dopravní nehoda se stala v pondělí odpoledne 8. července na příjezdu od Bíliny do Teplic. Na přemostění, kde se silnice později sjíždí do zúžení, a kde se na ni navíc napojuje trasa od Ústí a Prahy, narazilo osobní auto BMW do kamionu Scania. Zasahovali hasiči i záchranka, přiletěl vrtulník. Nehoda vyvolala řadu negativních reakcí na sociálních sítích. Zjistili jsme, jak se to stalo. Příčinu této nehody uvedla policie.