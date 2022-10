Podle mluvčího záchranky Prokopa Voleníka utrpěla jedna osoba velmi vážná zranění. „Na místě zasahovala pozemní posádka z Teplic, ale také vrtulník kolegů z letecké záchranné služby z Prahy. Zraněného řidiče vrtulník dopravil do ústeckého traumacentra,“ uvedl k nehodě.

Nehodu vyšetřují policisté s podezřením na spáchání trestného činu. Pravděpodobnému viníkovi nehody bylo 22 let. Mladý člověk z Teplic řídil Audi A6, narazil do Fabie, kterou řídil 57letý místní muž. "Podle prvotních zjištění měl mladý řidič s Audi předjíždět kamion. Při manévru narazil do auta jedoucího v protisměru," sdělila Gazdošová.