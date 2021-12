Kdo jsou tajemní Elementi? Je proslulou dokumentaristkou a na jejím kontě je slavná série Dovolená v protektorátu. Nyní se však Zora Cejnková představuje v úplně jiném světle. Kouzelnou knížkou pro děti nazvanou Elementi. „Po náročných televizních projektech jsem si chtěla odpočinout. A tak jsem rozepsala starší nápad o tom, jak malá holčička poznává svět za pomoci čtyř elementů. A tak to celé začalo,“ říká Zora Cejnková, jejíž Elementi patří k nejlepším dětským knihám letošního roku.

Inspirace pro Špalíčky. Zajímá vás, jak se do výtvarného díla Mikoláše Alše dostali všichni ti vojáci na koních, s flintou na zádech a překrásnou uniformou? Budoucí slavný umělec o nich slýchával od svého strýce s rozkošným jménem Tomáš Famfule. Svérázného vysloužilce ovšem kdysi v cizině znali pod důstojnějším pojmenováním Thomas Famfollet. Svému synovci vypravoval, co ve světě zažil – a Mikoláš poslouchal, poslouchal, až to všechno namaloval do svých nesmrtelných Špalíčků.