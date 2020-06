KDY: denně 10-19 hodin

KDE: Osek

ZA KOLIK: 40-60 korun

FrýTajm Osek, který atrakci provozuje, připravil na červen akci na vstupné. Nově stojí lístek 60 korun (dříve 90 korun) pro dospělého a 40 korun (dříve 60 korun) pro děti, studenty do 26 let a důchodce. Akce platí do 30. června. Vstupné na minigolf se platí na pokladně 3D bludiště. V červnu je minigolf otevřen od 10 do 19 hodin.