KDY: ponděí až neděle od 9 do 16 hodin

KDE: Moldava

ZA KOLIK: zdarma



Infocentrum a knihovna na Moldavě už zase fungují. Obě služby otevřela horská obec minulé pondělí. Knihovna Adolfa Branalda je součástí Multifunkčního informačního centra v budově obecního úřadu a otevřeno má celý týden od 9 do 16 hodin.

Od roku 2004 nese moldavská knihovna jméno jednoho z nejlepších českých spisovatelů Adolfa Branalda, jehož působení v severních Čechách připomíná pamětní deska na moldavském nádraží.

Adolf Branald (nar. 4. 10. 1910 v Praze), který v roce 1932 ukončil obchodní akademii a po peripetiích různých zaměstnání v roce 1936 nastoupil jako telegrafista v Řeporyjích, se pak dostal až na Moldavu, kde působil jako výpravčí. Jak sám říká, zažil tam patetické období roku 1938, jehož podrobnosti vypráví v knize Valčík z Lohengrina i v dalších vzpomínkových statích. Branald dokonale poznal celé okolí, včetně tehdy ještě noblesních Teplic. Do Krušných hor chodil na houby, do Oseka na koupaliště. Na louce mezi Bouřňákem a Bendlovkou napsal do notesu dva výstupy pro otcovu veselohru. Nesmazatelně se mu zapsaly do paměti i příhody na trati, zejména když mu v Bohosudově skočila pod vlak zoufalá jeptiška, v Telnici pomáhal při nočním porodu, naučil se odhánět z kolejí přednostovy slepice, odbavit ráno sto lidí a nezpozdit vlak, utěšovat odkvétající dcery přednostů a větřit příjezd dopravního kontrolora Šťovíčka…