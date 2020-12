KDY: Kdykoliv

KDE: Milešovka

ZA KOLIK: Zdarma

Po výstupu na vrchol je možné si koupit něco k pití a jídlu u výdejního okénka bufetu. Ten je otevřen v pátek od 16 do 20 hodin,

v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. O svátcích funguje od 10 do 17 hodin. Pondělí až čtvrtek má zavřeno.