Kdy: sobota 3. října od 10 do 16 hodin

Kde: Ruská ulice 101/88 Dubí

Vážení a milí, rády bychom vás pozvaly na debutní bazárek pořádaný spolkem Teplické kočky a to v novém domečku, který se nachází nedaleko Teplic - Dubí, Ruská 101/88, u autobusové zastávky Rudolfská huť a jezdí k nám autobus č.491. Kdo by to nemohl najít, neváhejte se na nás obrátit a volejte 723 489 796.

V rámci bazárku si budete moci zakoupit věci s kočičí tématikou, ale i jiné a to vše na podporu našich čtyřnohých svěřenců.

Při této příležitosti můžete samozřejmě navštívit i kočičky, z důvodu zhoršující se situace Covid-19 si nezapomeňte roušku, jelikož budete vstupovat do vnitřních prostorů, děkujeme za pochopení. Pokud byste chtěli i adoptovat, mějte, prosím, připravenou přepravku na převoz kočičky Moc se na vás těšíme