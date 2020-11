KDY: Kdykoliv

KDE: e-shop

ZA KOLIK: 320 korun

Budete procházet jednotlivá pásma, jako je člen strany, poslanec nebo člen ústředního výboru. Cestou vás budou provázet kartičky s úkoly a také se budete snažit nashromáždit co největší jmění. Vítězem se stane ten generální tajemník, kterému se s co největším obnosem, podaří prchnout do cíle, do Brd. K mání je v e-shopu za zhruba 320 korun.