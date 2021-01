Kdo: Petr Student

Kde: vydavatelství Klika, 2020

Poctivou prací na poště se ale jmění a kapitál získávají jen ztuha. Ale přesto je na poště peněz dost. Víc, než dost… Mladá Česká republika potřebuje vlastní měnu. Poštovní vlaky ji pomáhají rozvést do všech stran. Pro tři mladé pošťáky z Ostravy a jednoho hornického vysloužilce je to šance. Poštovní vlak vypadá jako snadná kořist. Kde je odhodlání a dokonalý plán, tam je úspěch zaručen.

Dokonalost plánu ale prověří major Binder a kapitán Kostka. V sázce jsou milióny. Plán vlakové loupeže začátkem devadesátých let skutečně existoval a byl dost podrobný. Takže celý příběh je sice fikcí, ale na reálném základě. Že se nakonec nepřešlo od slov k činům, je jen náhoda. Namátková dechová zkouška vyřadila hlavního plánovače ze hry a bez něj se zbytek potenciálně zločinecké party rozpadl. A pár let na to přestaly existovat i vlakové pošty. Ale možná, že to byly jen takové hospodské poštovní kecy.