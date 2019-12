KDY: Pondělí 2. prosince

KDE: Regionální knihovna Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

Návštěvníkům představí pohádku Hlídali jsme Ježíška. Ta vypráví o tom, co se přihodilo v městě Betlémě. Hlavními postavami vánoční pohádky jsou „zvířátka“. Narození malého spasitele byla veliká sláva, ze všech koutů se do Betléma hrnuly zástupy, které se chtěly poklonit, přinést dárky a hlavně to pořádně oslavit! Oslík s Volkem mají důležitý úkol: zůstat u jesliček a Ježíška svým dechem zahřívat, kdyby mu začala být zima. Představení trvá zhruba 50 minut a je určeno pro děti od tří let. Vstup na akci je volný.