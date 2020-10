KDY: Kdykoliv

KDE: Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

Sice v tomto podzimním počasí nebude asi vidět z vrcholu do širokého okolí, Teplice nejspíše uvidíte zahalené do oparu, ale i tak stojí výšlap po příjezdové silnici za to. Svahy kopce jsou chráněny jako přírodní památka. Vrchol je ve výšce 392 metrů nad mořem.