„Všichni se na první zápas moc těšíme. Bude velice důležitý a věřím, že předvedeme úplně jiný výkon než v posledním kole základní části. Chceme domů přivézt první bod!" hlásí brankář teplického Svarogu Michal Hůla. „Bude to s Teplicemi samozřejmě boj. První zápas bude velmi důležitý. Může se stát cokoliv, my se hlavně musíme dobře připravit. Budeme se soustředit sami na sebe a půjdeme do toho na tvrdo," říká Marek Kopecký, trenér Plzně.