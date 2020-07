Alimi nejprve jednoznačně převálcoval Vráblíka z Mostu, když ho už ve 20 vteřině poslal zadní ranou k zemi. Boj následně probíhal téměř celé kolo na zemi, Tepličan vyhrál. V semifinále si poradil s z reprezentace i mezinárodních duelů velmi zkušeným Lukášem Kaplanem (Gorila MMA Club Praha). Po výhře nad favorizovaným soupeřem, která přišla díky větší aktivitě a bodům, Alimiho čekalo finále. V něm byl nad jeho síly David Gruna (Jetsaam Gym Brno), bývalý judista a borec, který platí za velmi tvrdího bojovníka. Alimi měl smůlu, ve druhém kole totiž Grunu škrtil, ale gong ho ukončil. Teplický vyznavač smíšeného bojového umění, jak se MMA říká, prohrál na body; Gruna byl v prvním a třetím kole sudím lépe ohodnocený díky své převaze.

Zdroj: Kravec Gym

"Arben se věnuje MMA tři roky, je to velký talent. V Praze předvedl výborný výkon, kterého si všimil i předseda Českého svazu MMA Michal Hamršmíd. Nominoval ho do reprezentace, náš svěřenec se tak zúčastní reprezentačního soustředění v Orlických horách, kde se s ostatními bude připravovat na zahraniční turnaje. Jsme velmi hrdí na to, jakým způsobem Arben náš klub a město reprezentoval. Stal se prvním Tepličanem, který na šampionátu MMA vybojoval jeden z cenných kovů a který byl nominovaný do reprezentace. Práce trenéra Pavla Kravce se tak naplno zúročila," je nadmíru spokojený předseda Kravec Gymu Adam Tomáš.

Zdroj: Kravec Gym