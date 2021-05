Svarog musel dohrávat sezonu v Chomutově, hala na Stínadlech totiž od dubna slouží jako očkovací centrum. „V Chomutově jsme našli skvělé podmínky. Hala je prostorná, zázemí na dobré úrovni. Mohli bychom novou sezonu hrát právě v Chomutově. Máme možnost přestěhovat se do Prahy. Vše má ale svá pro a proti," informuje Žák.

Zmiňované očkovací centrum mělo sloužit občanům Teplicka do konce června, nakonec ale zůstane centrem vakcinace pro delší časové období. Teplickému deníku tuto zprávu potvrdil ředitel Sportarény Teplice Pavel Tetřev. „Byl by to problém. Ale mohli bychom se pak z Chomutova vrátit do Teplic," přemýšlí Žák.

Šéfa teplického klubu, který byl v minulosti už pětkrát ve finále, ale mrzí chladný přístup města. „Někdy si připadám, že v té hale nejsme jako doma. Nemáme od města ani finanční, ani morální podporu. Občas něco probleskne, občas nám pan Hanza tu podporu vyjádří, ale není to takové, jak bychom si představovali. Vždyť město reprezentujeme v lize už od roku 2009, pětkrát jsme hráli finále, vyhráli jsme pohár, pořádali mezinárodní turnaje. Možná mám přehnané představy, nevím. Asi je to na širší debatu s městem," přemýšlí Žák.

Také ho mrzí, že hala byla jen málokdy vyprodaná. „Futsal je atraktivní sport, rychlý, hra se přelévá ze strany na stranu. My hrajeme pořád špičku, máme atraktivní zahraniční hráče, pár dobrých Čechů. Do haly ale chodí dvě tři stovky fanoušků, plno bylo jen na finálových zápasech. Cítím přízeň od několika skalních fandů, nejsem si ale jistý, že bychom chyběli širší divácké obci. Rád bych se to dozvěděl," svěřil se Žák.