Mladá paní, můžu si půjčit kladivo? Veteránka závodí i s o padesát let mladšími

Pomalu jí táhne na sedmdesát, vypadá ale minimálně o deset let mladší. Atletka Alexandra Adlerová z Teplic i po covidové přestávce vozí medaile z veteránských šampionátů, i když je pro ní čím dál těžší držet si výkonnost. „Po covidu jsem začínala prakticky znovu. Největším problémem je technika," tvrdí železná lady, která si to při druholigových kláních rozdává i s o padesát let mladšími soupeřkami.

Alexandra Adlerová | Video: se svolením Alexandry Adlerové