Nejprve ohlédnutí za dnes již bohužel uplynulou sezonu. Jaká byla? Jako první pojďme hodnotit mužev Severočeské lize, ti měli sezonu velmi dobře rozehranou.

Ano to je pravda, v nadstavbové skupině jsme byli na prvním místě s jednou porážkou. Objektivně asi i musím říct, že bychom letos ligu vyhráli, bohužel současné události nám mistrovské oslavy zhatily.

Jaký ten tým v porovnání s minulou sezonou byl?

Byl naprosto stejný, a v tom je naše síla. De facto se k nám připojil jeden dorostenec z U19, aby se otrkal a zjistil, o čem muži jsou. Zhostil se toho dobře. Nejdůležitější je, že vydržel celou sezonu, přestože minutáž nebyla nijak závratná.

Nakolik se mužstvo, které je takovou dobře zakonzervovanou partou, změní pro příští ročník?

Řekl bych a zároveň doufám, že nijak. Holt to musíme vyhrát příští rok!

Mířily Teplice za postupem? Měly by na vyšší soutěž ekonomicky i herně?

Muži mířili za postupem, který bychom přenechali jiným. Ekonomicky by problém nebyl, herně by to byla dle mě první šestka v II. lize, ale rodinná situace 90 % hráčů se s herním systémem II. ligy neztotožňuje. Mám tím na mysli hrací dny. Hraje se sobota, neděle. Oproti pátkům v Severočeské lize je to rozdíl.

Jak si vedla mládežnická družstva? Jaké měly v minulé sezoně úspěchy?

Z mládeže mám čím dál větší radost. Rozjeli jsme kategorii U8, která prozatím nadšeně trénuje. U10 mají za sebou první turnaje Minicup, kde si vedly velmi dobře, potkávají se jak s výhrami, tak prohrami. U11 je dle tabulky na 1. místě turnajového provedení, což jsem určitě nečekal, protože náš největší talent Kopecký hostuje v Děčíně. Kategorie U12 výsledkově nezklamala, urvala pár výher, což je velký úspěch vzhledem k tomu, že to hrají mladší hráči. Třináctky byly šesté z deseti účastníků, to je také velmi dobré, v této kategorii hráli z velké části basketbaloví začátečníci. Velkou radost mi udělali kluci U14 v žákovské lize. V ní loni totálně propadali, a letos už si připsali 6 výher a jsou čtvrtí v republikové soutěži. Holky U15 se trochu trápily s marodkou, ale nakonec fungují dobře, jsem na ně hrdý. U19 jsou šesté v nadregionu a myslím, že příští rok můžou pomýšlet na medaili. Nerad bych také zapomněl na více než 50 dětí ve školkách, kde je vidět čistá radost z pohybu a velký posun ve vztahu ke sportu.



Máte take celek žen, který hraje krajskou soutěž. Jaké postavení v partě všech týmů zaujímá? A jak se mu vedlo?

Ženy mě mile překvapily. Začátek byl samozřejmě velká euforie, pak přišla nějaká zranění, ale vše funguje. Trénují dvakrát týdně a jsou doplňovány z mládeže. Je super a důležité, že vznikly. Řekl bych, že parta je skvělá, odpovídá tomu i 3. místo v neoficiální oblastní soutěži, která příští sezonu bude určitě oficiální.



Máte dostatek hráček?

Na začátku v týmu holky dělaly nominace (smích), poté přišla nějaká zranění, ale fungují bezvadně. Důležité je, že mladé hráčky mají návaznost z mládeže.

Soutěže už jsou minulostí kvůli novému koronaviru. Co pro vás nucená pauza znamená? Jak ji hráči a trénéři přijali?

Nemohli jsme jinak, než přijmout stanovená opatření, i když to pro každého sportovce, obzvlášť týmového, je těžké. Vyrovnali jsme se s tím, ale tělocvična nám neskutečně chybí.

Jak motivujete hráče k tomu, aby se hýbali? Zásobují je od klubu a spoluhráčů různá videa na sociálních sítích?

Přesně tak, sociální sítě fungují. Já sám jsem rozjel individuální běhání pod #bkteplicerun, ČBF rozjela projekt #vratimselepsi. Projektů tohoto typu je mnoho a snažím se je ventilovat a předat přes sociální média. Věřím, že děti nesedí jen u tabletů a učení a pohybu se věnují, případně je rodiče přesvědčí.

Nakolik se vám to daří?

To ukáže, až se se všemi potkáme v hale.

Výhodu má určitě ten, kdo má doma nebo na zahradě basketbalový koš, že? Kontakt s míčem je určitě zapotřebí, nelze pořád běhat a posilovat.

Určitě výhodu má, ale já bych byl spokojený i s tím během a posilováním.

Jak vás pandemie poznamená ekonomicky, už tušíte?

Zatím netušíme, to ukáže čas. Každopádně myslím, že z hlediska sponzoringu se vrátíme o pět let zpátky, bude to horší. Co se týká dotací, tak to snad nebude mít vliv. Každopádně věřím, že by nás to nemuselo poznamenat.

Máte v plánu i další roky hrát v sokolovně na Letné, nebo se něco pohnulo okolo výstavby nového prostředí pro basket, nebo snad budete moct být v hale Na Stínadlech?

Sportovní hala je beznadějně plná, snad se tam vejdu v létě s plánovaným Letním baketbalovým kempem, který premiérově plánujeme na začátek srpna. O novém prostředí jsme v jednání s městem, věřím, že to bude mít zdárný konec, ovšem ještě určitě minimálně 2 roky budeme na Letné. Během posledního roku zde došlo k rekonstrukci světel, sedaček a malby, tak to teď není tak hrozné. Nicméně na dnešní dobu určitě ostudné prostředí.

Co dál se chystá nového?

Rádi bychom se rozšířili s projektem "Sportování v mateřinkách" do dalších teplických školek. V jednání jsou i sportovní třídy na jedné základní škole ve spolupráci s hokejovými Huskies. Určitě, ale nejradši budeme, když se všichni sejdeme v tělocvičně a budeme moct naplno trénovat. Tento stav je pro všechny deprimující.