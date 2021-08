„Letní kemp je u nás už tradicí. Je zaměřený hlavně na basketbalové dovednosti a individuální činnosti jednotlivce. Děti byly rozděleni do čtyř věkových skupin, kterým se věnovala desítka trenérů. Mezi nimi byli například Tomáš Eisner, který vloni trénoval Ženskou basketbalovou ligu v Chomutově; Matěj Veselý, šéftrenér mládežnického centra v Sokole Pražském nebo Honza Dvořáček, který vede Sportovní centrum mládeže basketbalu v Litoměřicích," má z povedené akce radost šéftrenér teplického basketbalového klubu Karel Suska.

Z Děčína do Teplic dorazili Ondra Šiška, Tomáš Pomikálek, Filip Kroutil a Eda Kotásek - hráči tamního klubu nejvyšší tuzemského soutěže. „Všichni byli překvapení, že takové osobnosti k nám přijeli. Každý se mohl vyfotit, zatrénovat a zasoutěžit s těmito profíky. Kromě toho jsme navštívili Premiere Cinemas, kde pro nás promítali nový basketbalový film Space Jam 2. Basketbalu jsme si zkrátka užili dosyta. K tomu jsme navíc připravili pro děti přespání v Sokolovně. To byl pro naše nejmenší parádní zážitek."

Při závěrečném ceremoniálu, kdy se rozdávaly odměny, medaile, diplomy a poháry, potěšil děti oficiální basketbalový maskot Basty.

„Celý týden byl náročný; plný basketbalu, ale hlavně zážitků a pohybu, což je po roce v karanténě to nejdůležitější. Nikdo se nezranil. To je dobře, protože v neděli 15. srpna vyrážíme na tradiční soustředění do Meziboří u Litvínova. Tam už to bude tvrdá příprava na snad kompletní a nepřerušenou sezonu," věří Suska.