Naposledy šlapal Pavel Jindřich ostře do pedálů na světovém šampionátu cyklokrosařů ve Švýcarsku na přelomu ledna a února. Pak měla přijít po krátičké pauze silniční příprava, několik soustředění a důležité najíždění silničních závodních kilometrů, aby byl stoprocentně připraven na další cyklokrosařskou sezonu, ve které by rád nakoukl do nejužší juniorské světové špičky. Jenže…

Přišel koronavirus, zákaz společných tréninků, rušení soustředění, žádné závody. Sportovní život se na dlouho zastavil. Až nyní se zase pomalu nadechuje, začíná se závodit.

Po čtyřech měsících, po sto dvaceti dnech, jsi se zase postavil na start. Jaký to byl pocit?

Skvělý. Paráda (směje se).

Premiéru jsi měl na silničním kritériu v Plzni. V celkovém pořadí z toho bylo 19. místo, mezi juniory 2. pozice. Spokojenost?

Ano, jsem spokojený. Jelo se mi opravdu dobře.

Objevil se tam také Zdeněk Štybar. Ujel jsi mu?

Ne, to ne (směje se). To byl tak rychlý závod, že ani on nikomu neodjel. Ale byla to rozhodně zajímavá zkušenost, potkat se s ním v jednom pelotonu.

Vraťme se teď o pár měsíců zpět. Zrovna, když měla začínat silniční sezona, měl jsi najíždět důležité kilometry v přípravě, přišel koronavirus.

Bohužel ano.

Místo několika soustředění, ježdění ve skupině a závodů, to bylo cvičení doma a individuální vyjížďky.

Ano, zrušit jsme museli dvě soustředění. Měli jsme jet do Itálie, a jedno mělo být v Lounech.

To může pak v sezoně chybět.

Možná ano, ale letos to bude chybět všem. Všichni máme stejné podmínky, nikdo nemohl naplno trénovat. Navíc jsem se snažil ty kilometry nasimulovat stejně jako na soustředění. Jen jsem tedy jezdil sám.

Jak jiné to bylo, když jsi musel jezdit sám? Přece jen na soustředění jezdí parta, je veselo…

Je to určitě veselejší a lépe to utíká. Někdy to už byla trochu nuda, ale musel jsem to vydržet.

Když už jsi jezdil sám. Snažil jsi se obzvláštnit si to? Třeba jezdit nové trasy, hecovat se, vyjet nějaký kopec rychleji, nebo něco podobného?

Občas jsem jel někam, kde jsem ještě nebyl. Ale jinak nic zvláštního.

V době koronaviru se objevily také virtuální závody na trenažerech. Nejel jsi nějaký?

Ne. Také jsem nějaké viděl, ale nijak jsem se nezapojoval. Radši jezdím v reálu.

Nemohlo se ani do posiloven, tělocvičen. Jak jsi se věnoval fyzické přípravě? Cvičil jsi doma?

Ano, cvičil a občas jsem se šel proběhnout do přírody. Jinak se toho moc dělat nedalo.

Jaký byl tvůj nejméně oblíbený cvik?

Nesnáším shyby.

A naopak nejoblíbenější?

Docela mě baví cvičení s činkami.

Jak vlastně v době, kdy jsi musel jezdit sám, probíhala komunikace s trenérem? To bylo také těžší ne?

Byli jsme s panem Chrobákem v pravidelném kontaktu. Dostal jsem rozpis, co a jak mám jezdit. Posílal jsem výsledky tréninků, kilometry a časy a on zpětně hodnotil tréninky, dával informace, co dělat dál, kde přidat.

A s dalšími kluky z klubu jsi byl v kontaktu?

Občas jsme si napsali, jak to zvládáme.

Když pravidla uvolnili a mohli jste zase začít jezdit ve skupině…

To byla hrozná úleva. Trénink byl hned mnohem zábavnější, lépe to utíká. Jezdili jsme dlouho úplně sami a už to myslím nikoho moc nebavilo.

Ještě se ale nemohlo závodit. Podobně jako u těch tréninkových kilometrů, i ty závodní mohou pak v terénu chybět.

Trochu ano. Ale chybět budou všem. A teď se závody rozjíždí, tak snad to doženeme.

Na závěr se trochu zasníme. Koronavirus je pryč, máš natrénováno. Letos budeš v cyklokrosu druhým rokem mezi juniory, jaké jsou cíle?

Moc rád bych, aby výsledky ve světovém poháru byly jednociferné, tedy do desítky.