Bílinské kendó získalo v Budapešti několik cen za bojového ducha

V kategorii Kihon (techniky) do 16 let získal cenu rozhodčích za nejlepšího bojového ducha a nasazení Robert Kavaliery. V kategorii šiai 10-12 let brala cenu za nejlepšího bojového ducha Johana Ziegelheimová. V kategorii šiai 13-15 let měla Bílina dva zástupce; Antonín Bařtipán se přes velkou snahu a vyrovnaný výkon s turnajem rozloučil již v prvním kole, ale Jiřímu Ziegelheimovi se podařilo projít bez zaváhání až do finále, kde potvrdil svou formu jednoznačným vítězstvím nad domácím Maďarem Molnárem. V kategorii šiai junioři do 18 let získal cenu za nejlepšího bojového ducha Jan Neumann, který podlehl vítězce celého turnaje Japonce Mia Murakami ve čtvrtfinále.