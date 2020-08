„A bylo náročné. Ráno v 7 hodin jsme se scházely na zimním stadionu. Nejdříve se šlo na led, pak následovala svačina a po ní balet, suchá příprava, opět na led, pak zasloužený oběd a po něm ještě rychle na hodinu baletu a tance. Domů děvčata odcházela vždy až po 15 hodině.“

Co čeká bílinské krasobruslení v sezoně? „Začínáme spolupracovat s novou učitelkou klasického tance. Všechny děti mají moderní tanec, starší pak ještě i klasiku Od 1. září zahajujeme hlavní sezónu, tréninky jsou třikrát až čtyřikrát v týdnu. Děvčata se připravují nejen na krasobruslení, které je naší hlavní činností, ale i na pohyb na suchu. Ten čítá klasický a moderní tanec, balet, gymnastiku, trochu i atletiku – to vše je oblíbenou a nedílnou součástí našeho sportu. Mrzí nás, že nemáme v současné době ve svém kruhu žádného chlapce, máme pouze děvčata ve věku od pět do deseti let. Rádi bychom uvítali ještě dvě až čtyři děvčata nebo chlapce ve věku od čtyř do šesti let. Můžou se na nás přijít podívat, a to vždy v pondělí nebo ve středu od 15 do 16 hodin. Pro širokou veřejnosti, čili pro neregistrované, rozjíždíme od října opět Školičku bruslení. Bude však pouze pro děti – začátečníky od čtyř do deseti let. Po dohodě můžou být výjimečně i starší. Školička se uskuteční vždy ve čtvrtek odpoledne.“