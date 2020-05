Víceboje jsou považovány za jednu z nejtěžších atletických disciplín. „Aby taky ne, vždyť dva celé dny závodíte a čekáte, kdo z mnohdy vyrovnaného startovního pole udělá chybu v té které disciplíně. Platí i to, že jsou jiné než ostatní disciplíny; se soupeři tvoříte velmi dobrou partu, i když jste protivníky. Trpět celý víkend společně, to vás chtě nechtě poznamená. A protože sport buduje charakter, jsou vícebojařky prostě jiné,“ usmívá se trenér Sportovního centra mládeže v AK Bílina Jiří Nechvátal.

Bílinské vícebojařky jsou tvrdé holky. Pod vedením trenéra Jaromíra Říhy absolvují náročné tréninky, ostatně jako všichni, kteří spadají do jeho skupiny. To, že jejich tréninky trvají mnohem déle, na to si již zvykly. Poslední roky třem nadějím bílinské atletiky však život přinášel jiné, mnohem složitější výzvy. Poznávají, že hranice mezi slávou a zraněním či nemocí je velmi tenká. Všechny tři nakoukly mezi českou špičku. Možná ale podepsaly smlouvu s čertem, jejich úspěchy jim totiž přinesly i odvrácenou stranu sportu.

Příběhy trojlístku vícebojařek stojí za zmínku.

Osmnáctiletá Kamila Frontzová zažila v roce 2018 sezónu snů, když jako dorostenka vybojovala bronzovou medaili na Mistrovství ČR ve vícebojích. Navíc patřila mezi nejlépe bodující atletky v druholigovém týmu žen. Bohužel se u objevila se bolest v nártu. Diagnóza byla jasná. Únavová zlomenina zánártních kůstek, tak časté zranění u překážkářek, znamenala stopku na dva roky.

V polovině května teprve patnáctiletá Ema Sebránková v minulém roce potvrdila své předpoklady, když měla velmi dobrou sezónu. V rámci příprav na Mistrovství České republiky žactva, ve kterém se chtěla probít do finále na 200 metrů překážek, si po pádu v nominačním závodě odrazila patu. Stihla být ještě oporou družstva starších žákyň, které skončily osmé na Mistrovství Čech. Bolest však neustupovala. Diagnóza? Minimálně půlrok bez běhání.

Obě vícebojařky se proto obrátily na celou řadu odborníků a specialistů, kteří jim pomohli a dali je dohromady. „Obě se rozhodně nevzdaly a šly si za svým cílem. Chtěly totiž být opět mezi nejlepšími. Mladá Emča má jistě cestu snazší, protože vidí u zkušenější Kamči, která je jejím velkým vzorem, že to dává smysl. Obě absolvovaly nespočet hodin ne příliš zábavného, ale o to důležitějšího tréninku,“ líčí Nechvátal. Zatímco ostatní polykali v Harrachově tréninkové dávky na skokanských můstcích, ony posilovaly střed těla, vršek a doplňkové věci. „Posilovna byla jejich druhým domovem i po příjezdu z důležitého podzimního soustředění. Sotva se nadechly k obratu, na jabloneckých vícebojích poprvé zazávodily a katapultovaly se zpět do české špičky, přišla v týdnu před únorovým republikovým šampionátem další rána. Obě skolila chřipka a šance na medaile byla rázem pryč,“ vrací se Nechvátal o čtvrt roku zpátky.

A třetí bílinská smolařka? Jmenuje se Tereza Lacinová (ročník 2004). Odchovankyně duchcovské atletiky si byla velmi dobře vědoma vícebojařské tradice posledních let, která v Bílině panuje. Může se opřít například o velmi silné překážky, které slaví v Bílině také úspěch a které jsou základem vícebojů. Rok poctivé a svědomité přípravy jí přinesl čtvrté místo na Olympiádě dětí a mládeže, stejně tak i čtvrté místo na Mistrovství České republiky, kde prohrála krátké překážky o pouhou setinu. Ona ale chtěla víc. „Celá podzimní příprava byla velmi vydařená, zlepšila se ve všech parametrech. Všichni v Bílině se právem těšili, co předvede v hale. Forma si bohužel vyžádala svoji daň v podobě silného zápalu plic. A bylo po všech nadějích,“ kroutí trenér SCM hlavou nad smůlou, která ji postihla.

A dál už je příběh Bíliňanek podobný těm příběhům, které museli do svých deníčků zapsat všichni sportovci. Slovo koronavir se jím táhne jako červená nit.