Kamila Frontzová zazářila především v létě. Největším zážitkem byl jistě sedmiboj v Plzni, kde se sešla kompletní česká ženská špička včetně Kateřiny Cachové, Lucie Vadlejch či sester Dvořákových, a kde bílinská atletka obsadila skvělé osmé místo. Třešničkou na dortu vydařené sezony byl zisk bronzové medaile z MČR juniorek v sedmiboji. Frontzová se ale prosadila i mezi specialistkami, zejména na hladké stovce či na krátkých překážkách, kde zaznamenala cenná finálová umístění.

Antonín Janetka se specializuje především na 400 m př. V hale se tak uplatňuje především jako pacemaker elitních evropských půlkařů. Sám ale startoval mimo jiné na prestižním mítinku ve Vídni či na kvalitně obsazeném Mistrovství Saska. "Tonda spolupracuje s manažerem Simonem, který mu v roce 2020 domluvil starty ve Vídni či Lucemburku, kde měl být jednou z hlavních tváří. Bohužel, po Zlaté tretře a mítinku v Drážďanech musel ukončit sezónu a léčit bolavé koleno, které si poranil při kolizi s překážkou. Nyní je však připraven a dosavadní příprava ukazuje, že je se na co těšit," tvrdí trenér Jiří Nechvátal.

Oba se představí o víkendu na Halové atletické lize dospělých, která odstartovala v sobotu 23. ledna. Soutěž dostala hygienickou výjimku a čítá celkem 4 kola. Je určena zejména pro olympioniky a reprezentanty. Janetka je členem širší reprezentace a Frontzová členkou vrcholového střediska VSCM. "Vrcholem haly by mělo být Mistrovství ČR. Kamča by se ráda zúčastnila jak klání nejlepších sprinterek, tak především MČR ve vícebojích. Tonda by rád startoval na 400m. Obě akce ale zatím čekají na schválení. Na schválení výjimky pro Mistrovství Čech a Mistrovství republiky juniorů a dorostu čekají také zbylí členové skupiny, kteří se poctivě připravují a pomalu a jistě ladí formu na případný start. V očekávání je především Linh Thao Dang, která běhá v tréninku velmi rychlé časy," přibližuje Nechvátal.

Tréninky v Bílině probíhají podle plánu, i když ve velmi těžkých podmínkách. Posiluje se venku, běhá se na kluzkém povrchu a v zimě. Podmínky jsou ale pro všechny kluby stejné. "Jen olympionici a dospělí reprezentanti mají možnost trénovat v pražských halách, ale také velmi omezeně. Trénujeme po skupinkách podle momentálního povolení vlády - buď po šesticích, aktuálně po dvojicích. Tento způsob tréninku je velmi náročný jak časově, tak organizačně. Nejmenší atleti na svoji šanci proběhnout se na stadiónu zatím čekají. Útěchou jim jsou online tréninky, ale to není ono," říká Jaromír Říha, druhý z trenérů téměř 30členné skupiny bílinských atletů.



S přispěním AK Bílina