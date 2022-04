Do druhého poločasu se do branky Svarogu postavil mladý brankář Michal Ajdinović. Do druhé půle vstoupili lépe Bouráci, hru dirigovali. Vytvořili si několik šancí a postupně navýšili svůj náskok, dokonce mohli přidat další góly, ale Ajdinović byl proti.

Deset minut před koncem si Svarog vzal oddechový čas, cílem bylo vyvarovat se zbytečných ztrát a zjednodušit hru. Tomáš Zacharda záhy snížil na 2:4, poté dal kontaktní branku z přímého kopu Petr Kavický. V závěru to bylo v teplické hale Na Stínadlech velké drama. Svarog začal presovat, Bouráci znervózněli. Změnili styl hry a svůj těsný náskok uhájili.

„Bylo to krásné finále. Asi 150 diváků v hledišti muselo bavit, dalších 230 lidí na něj koukalo na streamu. Individuality Bouráků stály za to, ale i my předvedli pár pěkných akcí. Zápas měl asi vše, co od něj očekáváte. I když jsem před zápasem říkal, že nic jiného než vítězství nebereme, tak na kluky jsem hrdý. Za stavu 1:4 to nezabalili a zdramatizovali utkání, hrálo se tak až do poslední vteřiny. Bouraci vyhráli zaslouženě, gratulujme jim!“ řekl po skončení finále Alois Lněnička.

„Nejdřív bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se přišli podívat do haly nebo sledovali finále na streamu. Finále začlo dle očekávání opatrně, na začátku zápasu jsme kontrolovali hru a Svarog k ničemu nepustili. Po vstřelených dvou krásných gólů se Svarog probudil a zápas se postupně začínal vyrovnávat, což vyústilo i v kontaktní branku soupeře. Druhý poločas začal Svarog aktivněji a najednou to byl futsal nahoru dolů, šance střídala šanci a diváci se v hale určitě nenudili. Po pár minutách jsme vstřelili další dvě rychlé branky, bylo to 4:1. Svarog uz neměl co ztratit, po oddechovém času do toho dal vše, začal nás dostávat pod tlak, byl aktivní a po zásluze byl odměněný. Utkání se Svarogu povedlo zdramatizovat. Ale udrželi jsme to a mohli se radovat z obhajoby. Tím to bych chtěl poděkovat celému týmu Svarogu za krásné finále," okomentoval triumf Bouráků jejich brankář Daniel Kali.

Tepličtí Bouráci, hráči ProboštovaZdroj: archiv Bouráků