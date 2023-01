Zápas s Chapmanovou Sedláčková avizovala již minulý týden, organizace WBC jej ale oficiálně potvrdila až nyní. "Příprava bude stejná, určitě se musí víc makat, protože to bude zápas na deset kol. Máme dost času na přípravu. Potřebujeme hlavně sparingpartnerky, holek tolik není. Na tento zápas musí být fakt tvrdý sparingy, k tomu aby seděly ke stylu soupeřky," podotkl trenér Sedláčkové Rudolf Kraj.

O rok starší Chapmanová je držitelkou pásu, který získala loni v listopadu poté, co v Dubaji porazila Fatumu Yaziduovou z Tanzanie. Mezi profesionálkami vyhrála všech pět dosavadních zápasů. Sedláčková má na kontě 17 utkání, z toho 15 vyhrála a jen jednou odešla z ringu poražena. V minulosti již o tituly WBC dvakrát boxovala a vždy uspěla.

Po březnovém duelu se Sedláčková chystá bez ohledu na výsledek vrátit mezi amatérské boxerky a pokusit se kvalifikovat na OH. "Olympiáda je sen každého vrcholového sportovce. Když jsem byla v amatérském ringu, tak ještě ženy nebyly na olympiádě, potom byly jen tři váhové kategorie a já do žádné nespadala. Velmi mladá jsem šla do profi, teď se naskytla příležitost, navíc můžu kombinovat profi i amatéry, tak jsme se s týmem dohodly, že by to bylo fajn zkusit," uvedla Sedláčková, která chce startovat na Evropských hrách v Krakově na přelomu června a července.