„Nebýt ztráty hned v prvním závodním víkendu sezony v Misanu, bylo by reálné skončit třetí. Jenže jsem se tam dostal do několika kolizí a přišel o body. Takový je už truckracing,“ konstatoval osmatřicetiletý Lacko. „Konec sezony v Jaramě byl však z mého pohledu super. Ze čtyř závodů jsem vyválčil druhé a třetí místo,“ pochvaloval si.

Třicet let řvoucích motorů. Buggyra se loučí se šampionátem, má nové cíle

Už víte, jaký závodní program vás čeká v další sezoně?

Budeme se soustředit na vytrvalostní závody v gétéčkách. Cílem je dostat se jednou na slavných 24 hodin Le Mans. Toho se pochopitelně nedá dosáhnout hned, ale chtěli bychom si vyzkoušet Creventic. To je série vícehodinových závodů, což by měla být krásná příprava na Le Mans.

Za svou kariéru jste usedal do cestovních aut mnoha kategorií. Jaké máte zkušenosti s vozy Gran Turismo?

S gétéčky jsem v minulosti často závodil. Letos v dubnu jsme jeli v rámci seriálu 24h Series dvanáctihodinovku ve Spa-Francorchamps. I když jsme s Aliyyah a Yasmeen Kolocovými s vozem Mercedes-AMG GT4 do cíle nedojeli, máme o těchto závodech slušnou představu. Klidně do nich můžeme naskočit.

Ukáže se v Mostě?

Boss Buggyry Martin Koloc zmínil, že tým bude dění v ME tahačů dál sledovat. Jak by to mělo v praxi vypadat?

Určitě se z naší strany nejedná o definitivní konec. Máme vize, na co bychom se chtěli připravit. Náš odchod je způsobený i politikou organizátorů šampionátu.

Co tím máte na mysli?

Zmenšuje se počet aut na startu. Požadovali jsme, aby vedení pro seriál tahačů něco udělalo, podali jsme i spoustu návrhů na vylepšení, ale na nic nekývli. Mysleli si, že se nikdo nenaštve a neodejde. A tak to holt musel někdo udělat. Když v příští sezoně ubudou dva vozy, které jezdily vepředu, tak jim už třeba něco dojde. Uvidíme, nechme se překvapit.

Šampion s dětskou tváří. Rychlosti se nikdy nebojím, říká létající Fin Rovanperä

Závody tahačů patří k vrcholům sezony na Autodromu v Mostě. Pořadatelé se netají, že by vás i příští rok rádi viděli na startu. Mohl byste jet třeba v barvách jiného týmu?

Už v tomto směru proběhla komunikace na úrovni šéfů naší stáje a Autodromu. Tradice Byggyry na Czech Truck Prix je ohromná. V této chvíli existuje řekněme hrubá představa, že bychom se v roce 2023 do Mostu vrátili, abychom se ukázali českým fanouškům. Zatím se ale opravdu jedná jen o úvahy. Variant je víc a je dost času něco vymyslet.

Někoho možná napadne, že byste jako pilot tahačů mohl mít blízko ke kamionům při maratonech. Existuje taková možnost, zvlášť když je Buggyra účastníkem Rallye Dakar?

Ne, ne, ne. Kdybych se někdy odhodlal, že naskočím do pouštního dobrodružství, tak by se mi líbilo maximálně zazávodit si vozem jako má Martin Prokop v automobilové kategorii. Ale do Tatry nebo do buginy se určitě neposadím.