K němu ale nedojde, Výkonný výbor Svazu futsalu totiž rozhodl, že v případě ukončení soutěží bude ve Varta futsal lize vyhlášený mistr a dva sestupující, ve dvou druholigových soutěžích současná podoba tabulky určí vítěze a sestupující.

"Myslím si, že nejspravedlivější by bylo, kdyby byl celý ročník anulovaný. Na trůnu by tak zůstal loňský mistr. O titulu se totiž má rozhodovat především na palubovce, nikoliv v kanceláři," říká teplický kanonýr Claudinho, který v České republice zapustil kořeny. Před nedávnem se dokonce stal otcem.

Stejného mínění je i jeho tchán Michail Žák, který je šéfem teplického klubu. "Přál bych si, aby byl liga dohrána a titul byl spravedlivě vybojován na palubovce.“

A třetí názor na určení mistra? "Jsem rád, že tohle rozhodnutí není na mně. Nezávidím tomu, kdo tohle bude rozhodovat," tvrdí kapitán Svarogu David Černý. "Podle mě je sezona u konce, současná situace pravděpodobně nedovolí od půlky dubna hrát," přidává svůj názor.

On i ostatní futsalisté se připravuje individuálně. "Snažím se pořád udržovat v kondici, chodím běhat a doma cvičím. Nikdo neví, kdy tohle období skončí, tak se snažím trénovat, abych byl připraven. Samozřejmě si také dopřávám i odpočinek. Při tom sleduji filmy a seriály," líčí Černý.



"Než se zpřísnila opatření, chodil jsem běhat do parku. Nyní se na sobě snažím pracovat alespoň doma. Tento koronavirus překvapil celý svět. Naše životy se pozastavily. My jako sportovci však nemůžeme sedět se založenýma rukama. Musíme pokračovat v tréninku, pracovat na sobě. Posilovat tělo i hlavu. Jsou to nástroje k naší práci. Doma posiluji. Běhám schody nahoru a dolů. Nemůžu se úplně zastavit," usmívá se sympaťák Claudinho.



Tepličtí budou podle slov svého prezidenta připraveni ročník dohrát. "V případě pokračování ligy se hned zapojíme do tréninkového procesu," potvrzuje Žák. Zpět domů však odletěli Djaelson, Alemao, César a Litvinov. V České republice nepobývá ani trenér Tarčilo.

Odsouhlasené varianty VV SFČR 1. Konec soutěží 14. dubna 2020

Pokud Vláda ČR a Bezpečnostní rada státu do 14. dubna 2020 ve svém rozhodnutí neumožní odehrát sportovní zápasy po tomto datu v jakékoliv podobě, dojde k ukončení VARTA futsal ligy a 2. lig futsalu východ a západ dle aktuální tabulky, tj. VARTA futsal liga po odehrání 20. kola, 2. ligy futsalu východ a západ po odehrání 21. kola. Ve VARTA futsal lize bude vyhlášen mistr ligy a dva sestupující. Ve 2. ligách futsalu východ a západ bude vyhlášen postupující a sestupující z každé skupiny.



2. Pokračování soutěží s upraveným systémem

Pokud Vláda ČR a Bezpečnostní rada státu do 14. dubna 2020 ve svém rozhodnutí umožní odehrát sportovní zápasy po tomto datu v jakémkoliv formátu, dohrají se obě české nejvyšší futsalové soutěže tímto způsobem: Základní část VARTA futsal ligy se dohraje do 30. dubna 2020.

Čtvrtfinále a semifinále play off VARTA futsal ligy se odehraje pouze na 2 utkání pohárovým způsobem. Výhodou budou při stejném bodovém zisku a stejném skóre vstřelené branky na hřišti soupeře. Lépe postavený tým po základní části si vybere, zda začne sérii doma nebo venku.

Finále play off VARTA futsal ligy se odehraje na 2 vítězná utkání. Lépe postavený tým po základní části začne finálovou sérii na domácí palubovce.

2. ligy futsalu východ a západ dohrají základní část do 30. dubna 2020.