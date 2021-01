"Je to škoda. Výsledky Pavla i dalších českých Juniorů naznačovaly, že bychom se mohli i na světové úrovni dočkat zajímavých výsledků. Nezbývá než doufat, že tréninkovou píli, práci i náklady závodníků, trenérů, rodičů i klubů se podaří zúročit při dalších příležitostech," povzdechl si Chrobák.

Závody juniorů a juniorek byly zrušeny kvůli koronavirové pandemii. Rozhodnutí učinily belgické orgány.

"Nechápu to. Beru to jako podraz. Vše bude připraveno - trať, pořadatelé, servisní týmy. Jen by přibylo zhruba 50 závodníků a závodnic pro dva dopolední závody. Nikdo mi nevysvětlí, že by někoho ohrozili, že by to stálo více peněz. Jen zkrátka není vůle," zlobí se Tepličan Pavel Jindřich starší, tatínek talentovaného jezdce, který s ním od malička obráží všechny závody.

"Junioři Matěj Stránský, Pavel Jindřich, Matyáš Fiala, Matyáš Kopecký, Václav Dostál či Tomáš Doležal, mezi juniorkami pak Julia Kopecky nebo Anna Růžičková k naší smůle na startu zase nebudou. Máme letos velice silné juniorské týmy, velice talentované mladé jezdce a závodnice, ale na mezinárodní scéně se mohli představit pouze jednou při Světovém poháru v Táboře. Tam předvedli, že mají na to končit na stupních vítězů, ale šanci ukázat to na mistrovství Evropy a mistrovství světa nedostali. Strašně mě to mrzí," komentoval aktuální situaci reprezentační trenér Petr Dlask.



"Stránský, Jindřich, Fiala a M. Kopecký přecházejí z juniorské kategorie se vztyčenou hlavou a věřím, že budou hrát prim i ve vyšší kategorii U23. Pevně doufám, že budou i nadále prokazovat svůj talent a svoji výkonnost posunou dále, tak jak to předváděli v současné sezoně. Tyto jezdce bych chtěl podpořit v tom, že mají motivaci pro mistrovství světa 2024 v Táboře, které by pro mě mělo být ohromnou výzvou. Jsem přesvědčen o tom, že je to pro ně motivace do dalších let s ohledem na tvrdou práci, kterou letos podstoupili," přidal Dlask pro web Českého svazu cyklistiky.



Ondřej Holl