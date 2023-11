Český rekord v počtu otužilců ve vodě v ten samý čas na tom samém místě? Zatím neexistuje. Teplický ledoborec David Vencl se svými přáteli a dalšími otužilci ho hodlá ustanovit v neděli na umělém jezeře Barbora.

Otužilci na Barboře. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Atakovaná by měla být hranice pěti set otužilců. Prozatím nejvíc jich bylo v roce 2019 během Memoriálu Alfreda Nikodéma, pořadatelé tehdy napočítali 430 otužilců, jenže byli rozdělení do několika kategorií a nebyli ve vodě současně. Pod záštitou Davida Vencla, který je držitelem několika rekordů ve freedivingu, by otužilci z Teplicka a širokého okolí měli ustanovit metu, která bude zapsaná v České knize rekordů.

Vencl už v ní figuruje. V roce 2021 se stal světovým rekordmanem v plavání na jeden nádech pod ledem pouze v plavkách a brýlích (81 metrů). V roce 2023 pak vytvořil další světový rekord, když se ponořil pod led, tentokrát do hloubky 52 metrů, na švýcarském jezeře Sils. Je tak první člověk na světě, který se o něco takového pokusil. Na svém kontě má i recesistický světový rekord v umyvadlovém potápění.

„Mít 430 otužilců by bylo hezké. Byl bych rád také za 300, na severu Čech je reálných i 500. Vybral jsem teplickou Barboru díky hezkému prostředí, i když není úplně ideální pro rekord, protože neleží ve středu republiky ani v Praze," míní Vencl, jenž při ustanovování nového rekordu zároveň pokřtí svou knihu Muž pod ledem, kterou dal dohromady s novinářem Petrem Bílkem.

Finanční prostředky, které budou vybrány na vstupném, organizátoři použijí na zajištění akce. Zbývající část bude zaslána na fond Klubu cystické fibrózy, se kterým David Vencl již několik let spolupracuje.

V současné době je k rekordu přihlášeno více než 400 otužilců.

Program akce - neděle 3. prosince:

10:00 - 11:30 registrace

11:00 mini workshop otužování pro začátečníky i pokročilé

12:00 společný ponor a křest knihy

12:20 výdej podepsaných knih Muž pod ledem z předprodeje

12:30 diskuze s pozvanými hosty