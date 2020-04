Nejvyšší soutěž, Varta futsal liga, i 2. liga, byly z nařízení FAČR definitivně ukončené, v platnosti zůstalo pořadí k 15. dubnu, tedy dvě kola před koncem základní části. Mistrem ligy je Chrudim, která tak získala právo reprezentovat český futsal v Lize mistrů, stříbro bere Interobal Plzeň, bronz pražská Sparta.

Na severu Čech si mohou definitivně oddechnout i v Liberci, místní FT Zlej Sen totiž i přesto, že byl sedmý, ještě neměl definitivní jistotu záchrany (náskok 6 bodů, ale horší vzájemný zápas) a také v České Lípě (náskok 4 body). Teplický Svarog skončil čtvrtý, ačkoliv jako jediný nesouhlasil s korunovací mistra v nedohraném ročníku.

"Se sportem to nemá nic společného, vítěz by měl být určený na palubovce, nebo by neměl být korunován vůbec. Je to ostuda našeho futsalu," nebyl s verdiktem spokojen prezident teplického celku Michail Žák. "Sportovní soutěže se podle vlády budou moct hrát od 8. června, ministr Vojtěch deklaroval, že fotbalová liga se bude moct hrát v součtu nad 50 lidí na stadionu, což je vládou přípustný počet. Myslím, že výjimku by dostal futsal. Proto si myslím, že se mělo hrát, navrhovali jsme sehrát dvoudenní turnaj čtyř nejlepších celků, padly I další naše návrhy. Funkcionáři ale rozhodli takhle," pokrčil zklamaně rameny.

"Nevím, jestli je správné rozhodnutí udělat někoho mistrem v nedohraném ročníku. Jak se vedení svazu může podívat do očí sponzorům, kteří dávají do klubů peníze? Nevím, zda po tomto budou chtít pokračovat v dotování našeho sportu," zamyslel se vedoucí Svarogu Tomáš Šebl.

RAPID JE SPOKOJENÝ

De facto z obliga byli futsalisté Rapidu Ústí nad Labem, kteří měli už kolo před koncem 2. ligy jistotu prvenství a právo hrát příští rok nejvyšší soutěž. "Předčasné ukončení ligových soutěží a vyhlášení vítězů dle aktuální tabulky je z pohledu našeho klubu logickým vyústěním situace kolem koronaviru, i proto jsme hlasovali pro ukončení ročníku," prohlásil předseda oddílu Matěj Čapek. "I bez odehraného posledního kola jsme měli jistotu titulu a jsme rádi, že je vše nyní již oficiální a můžeme se tak soustředit pouze na finanční a organizační zajištění případného startu v 1. lize," dodal.

Tu musí Rapid podat do 10. května, následně musí projít licenčním řízením, které končí k poslednímu květnovému dni. Po tomto datu tak bude definitivně jasné, jestli se do Ústí nad Labem vrátí po 21 letech nejvyšší futsalová soutěž.

V klidu mohl být také chomutovský Baník, jenž zakončil druholigovou sezónu na osmé příčce. Sestupujícím ze 2. ligy-západ je liberecký Pampuch.

STOP I V OKRESECH. KROMĚ VÝJIMEK

V nižších soutěžích ponechal FAČR rozhodnutí o dohrání na regionálních svazech s podmínkou, že musí být soutěže ukončené nejpozději ke 30. červnu 2020. Divize už má pro tento ročník splněno, na řadě tak byly pouze krajské a okresní soutěže.

Ústecký krajský futsalový svaz se ale nakonec rozhodl okresní soutěže po vzoru nižších fotbalových soutěží rovněž ukončit. "V platnosti zůstávají výsledky k datu 15. dubna, tedy tabulky po odehrané podzimní části ročníku v okresních soutěžích na Ústecku," uvedl předseda Jiří Hanzlík. Do těchto soutěží spadají týmy z Ústecka a Teplicka. Okresní přebor na Litoměřicku se hraje v zimě formou turnajů, na Mostecku a Lounsku se okresní přebor nehraje. "Okresní přebor a I. třída budou ukončené také na Děčínsku," dodal Hanzlík.

Výjimku ale nejspíš dostane krajský přebor, kde je rozehraná finálová série play-off, a také okresní futsalový pohár. V krajském přeboru vede teplické Morgan Commando nad Sambularem Ústí nad Labem 1:0 na zápasy, hraje se na dvě vítězství. V okresním pohárovém finále je na programu dvojzápas mezi FC NY Tiradores Ústí nad Labem a TJ Bouráci Teplice. "V součtu by měly být maximem čtyři zápasy, což bychom byli schopní v červnu odehrát," vyjádřil se Hanzlík s tím, že tyto dvě soutěže by mohly dostat výjimku.

Ta by mohla být udělena i v krajském poháru za předpokladu, že by došlo k uvolnění opatření dříve. "Záleží na časovém vývoji omezení a na zájemcích o start v této soutěži po skončení výše zmiňovaných vládních opatření. UKSF tak o pořádání této soutěže rozhodne až podle aktuální situace."