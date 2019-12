„Potvrdilo se, že se dá hrát s každým, i když výsledek nakonec vypadá tak jak vypadá. Silná stránka Teplic, power play, nás stála první poločas. Ve druhém dějství jsme se drželi a za stavu 6:4 měli obrovskou šanci zápas zlomit, ale ve finále jsme se zlomili sami. Po vyloučení gólmana jsme penaltu z nepochopitelných důvodů kopli skoro až do Duchcova. Pro nás je to velká škoda, odehráli jsme dobrý zápas,“ zhodnotil utkání českolipský kouč Karel Kruliš.

„Ze zápasu jsme měli obavy, protože máme velkou marodku. Kvůli zranění nemohli do zápasu nastoupit třeba Teka, Ossorio nebo Sebiskveradze. Ještě k tomu šli do zápasu zranění hráči, včetně našich dvou brankářů. Jeronimo nastoupil s virózou a Hůla má ještě stále zraněný kotník. Udělali jsme podle toho taktiku. Nastřílet nějaké góly a pak hodně držet míč na našich sálovkách. Můžu říci, že kluci plnili pokyny, jak jsme si řekli před zápasem a zkušené si drželi gólový náskok. Díky tomu jsme si zaslouženě připsali další tři body. Teď už se musíme připravit na finále poháru a dát zraněné hráče do kupy,“ zhodnotil střetnutí vedoucí Svarogu Tomáš Šebl.

Lize po deseti kolech kraluje Plzeň, na opačném pólu tabulky je se třemi body Mělník s Hodonínem. Teplice jsou čtvrté.

Svarog Teplice – Démoni Česká Lípa 9:4 (4:2)



Branky: 3. Claudinho (Tato), 6. Černý (Tato), 11. Tato, 18. Künzl (Černý), 26. Baran (Künzl), 31. Litvinov, 36. Claudinho (Litvinov), 39. Tato, 40. Černý (Tato) – 10. Švec (Abrham), 16. Hanzlík (Havrda), 29. Rott (Havrda), 32. Havrda. Rozhodčí: Chládek, Melničuk.



Teplice: Jeronimo (Hůla) - Claudinho, Černý, Baran, Litvinov, Tato, Künzl, Taverna, Gansukh, Šebek, Ossorio.



Česká Lípa: Kirov – Rott, Bejda, Fichtner, Švec, Havrda, Hanzlík, Mikyska, Bartůněk, Zapletal, Němec, Abrham.