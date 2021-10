Běžecký klub Běkodo Teplice pořádá v úterý poslední kolo seriálu Mladé Běkodo pro děti od 2 do 15 let. Poběží se pod Doubravkou, start je za tenisovými kurty na Panoramě.

Mladé Běkodo | Foto: Vitasport

Dětí jako smetí, to je jedno z hesel Běkoda. Rok co rok přicházejí provětrat své tělo noví a noví závodníci, jsou nejen z Teplicka, ale i z Ústecka, Mostecka a jiných blízkých destinací. „Běžet může opravdu každý, s rodiči běhají i malé děti, které sotva opustily kočárek. Pro ně je trať krátká, ti starší pak běží delší a delší tratě, to podle kategorií," říká za pořadatele Rudolf Vorlíček. Tratě jsou od 200 do 1650 metrů. Předškoláci mají start v 16 hodin, poslední kategorií budou starší žáci, kteří startují v 17.15 hodin. „Bude to poslední závod, takže po doběhnutí celé kategorie vyhlásíme celkové vítěze," informuje Vorlíček.