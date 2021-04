Na úvod se, prosím, představte.

Je mi 52 let, žiji v Kostomlatech pod Milešovkou a k discgolfu jsem se dostal před téměř čtyřmi roky, když vzniklo v Teplicích hřiště. Tehdy jsem popadl své dva malé syny a okamžitě jsme této zábavě a sportu úplně propadli. Zanedlouho jsme se se zúčastnili prvního turnaje a od té doby objíždíme turnaje pravidelně. Začali jsme objížděti ty nejvyšší turnaje a došlo to tak daleko, že jsem se v loňském roce stal vicemistrem ČR v kategorii MP 50.

Trénujete hlavně v Teplicích? A jaké teplické hřiště je?

Ano, v Teplicích trávím 6 dní v týdnu, průměrně 3 až 4 hodiny denně. Jedná se o velmi technické hřiště střední délky, které se nachází v parku Na Letné. Je specifické tím, že je protkáno velkým množstvím stromů, což nutí hráče být přesný ve svých hodech. Jamky jsou dlouhé v průměru okolo 80 metrů a par hřiště je 29. Za svou kariéru jsem poznal velké množství hřišť, teplické hřiště je jedno z mých nejoblíbenějších.

Která hřiště jsou ještě v okolí?

Máme štěstí, že se v našem okrese nachází další hřiště v Duchcově a Oseku, z nichž to druhé jmenované je výtečné pro začátečníky, neboť je to hřiště kratší s výraznou absencí stromů.

Co byste ještě řekl o discgolfu?

Discgolf je hra, která vychází s klasického golfu s tím rozdílem, že se místo holí a míčku užívají speciální disky. Z golfu vychází i pravidla a názvosloví a účelem je dostat disk do speciálního koše na co nejmenší počet hodů. Jednotlivé jamky jsou zpestřeny různými překážkami a výhodou této hry je to, že ji člověk může hrát jak sám, tak i ve skupině přátel.

Jako golfista používá různé hole, tak i discgolfista používá různé disky, přestože se dá hrát pouze s jedním. Jaké jsou typy disků?

Disků je velká řada. V zásadě se dělí na tři hlavní skupiny. Putter je disk na krátkou vzdálenost a dohazování do koše. Midrange na střední vzdálenost. Driver je disk určený k těm nejdelším hodům. Je ale pro zkušené hráče, začátečník by se mu měl vyhnout. Vybrat si správný disk pro konkrétní hod je velká alchymie a jedna z klíčových věcí pro správně provedený hod.

Vy trénujete i děti. Jak rychle se naučí přijatelně házet diskem? Můžou se u vás hlásit?

Už třetím rokem vedu při ZŠ Dubí 1 discgolfový kroužek, který navštěvuje v průměru 15 – 20 dětí. Podařilo se mi díky podpoře vedení naší školy a ve spolupráci s městem Dubí postavit malé hřiště i tam, konkrétně nedaleko školy, kam chodíme trénovat. Absolvoval jsem trenérský kurz a dal našemu počínání poněkud kvalifikovanější úroveň. Také se mi podařilo uskutečnit několik školních turnajů, do které jsme zapojili i pedagogy z naší školy. V současné době máme rozehranou Dubskou ligu, kterou nám však nešťastně přerušila kovidová epidemie.

Jak rychle se děti naučí hrát je značně individuální – mám mezi svěřenci vyložené talenty, na kterých je hned u prvního hodu vidět, že budou dobří. a pak mám i průměrné hráče, kteří – pokud jsou pilní a vytrvalí – jsou schopni se vypracovat i třeba mezi ty nejlepší.

Kroužek je primárně určen pro žáky naší školy. Zájem je tak velký, že musím odmítat další zájemce, protože při velkém množství hráčů nejsem schopen se jim individuálněji věnovat.

Házení diskem se může věnovat každý. Máte nějaké základní rady pro zcela začínající hráče?

To je na discgolfu úžasné, že ho opravdu může hrát každý – od malých dětí až po starce. Je to venkovní pohybová aktivita, která většinu hravých lidí velmi baví. Pokud tedy někdo chce zkusit discgolf, přijďte si ho zkusit na hřiště. Vzhledem k tomu, že se tam vyskytuji velmi často, pomohu vám. Poradím, jak ideálně začít, jaké disky a kde si je koupit. Mám tréninkové hodiny pro začátečníky, kde vás seznámím s pravidly a základními typy hodů.



Míra Postl